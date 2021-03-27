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Власть

Депутат парламента предлагает пересмотреть наказание за возбуждение вражды

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает пересмотреть наказание за деяния, инкриминируемые статьей 313 УК КР.

Речь о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни). По Уголовному кодексу за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 с половиной лет.

Дастан Бекешев предлагает внести дополнения в Кодекс о проступках. По его словам, в случае унижения национального достоинства, а равно пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также в соцсетях, если это действие совершается впервые, предлагается наказать штрафом II категории — от 600 до 800 расчетных показателей.

С ним согласен медиаэксперт Акмат Алагушев. «Это вполне логично. Суды у нас при вынесении решения по этой статье почему-то опираются исключительно на заключение лингвистов, чуть ли не вешая на них судебную функцию. Но проблема не только в том, что лингвисты у нас зачастую малокомпетентны, но и в том, что вопросы перед экспертами ставят неверно, а от неправильно поставленных вопросов следуют неправильные выводы», — считает Акмат Алагушев.

В итоге лингвисты практически всегда делают выводы не в пользу тех, кто высказывался, а в пользу обвинения, и находят элементы разжигания вражды и пропаганды. Такая однобокость приводит к несправедливым решениям.

Акмат Алагушев

Эксперты инициируют введение новой диспозиции. Для тех, кто занимается разжиганием умышленно, используя должностное положение, например духовный сан. Для таких случаев следует, по мнению Акмата Алагушева, предусмотреть наказание до 10 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187843/
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