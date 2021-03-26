Драматург Мар Байджиев и Садыр Жапаров обсудили состояние культуры в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с народным писателем КР, драматургом Маром Байджиевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, они обсудили текущее состояние и меры по дальнейшему развитию культурной, образовательной сфер и общественно-политические процессы в стране.

Президент отметил большой вклад Мара Байджиева в отечественную культуру, его продуктивную деятельность в сферах искусства, науки и образования.

Садыр Жапаров подчеркнул особую важность учета мнения и советов старшего поколения, их опыта при принятии различных решений на государственном уровне.

Мар Байджиев заметил, что развитие страны нельзя рассматривать отдельно от культурного и духовного просвещения населения.

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Он передал главе государства свои предложения и видение относительно развития отечественных сфер культуры, образования и формирования национальной идеологии, центральным элементом которой должна стать мудрость, заложенная в эпосе «Манас».

Касаясь вопроса конституционной реформы, Мар Байджиев сказал, что республика нуждается в ответственной и стабильной власти, которая бы отвечала чаяниям народа.

В завершение встречи Мар Байджиев благословил Садыра Жапарова, пожелав ему сил и здоровья для претворения в жизнь всех намеченных реформ, и подарил ему свою книгу «Манас, Семетей, Сейтек».

Садыр Жапаров отметил, что все озвученные в ходе встречи предложения будут приняты во внимание соответствующими государственными органами.

Мар Байджиев родился 23 марта 1935 года в Джалал-Абаде. Он стоял у истоков кыргызского кино. Фильмы, снятые по его сценариям, удостоены высших дипломов на всемирных и всесоюзных кинофестивалях. Среди них «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Чужое счастье», «Новогодняя ночь», «Нокдаун», «Поезд дураков», «Окуя», «Мы мужчины» и другие.