Проект новой Конституции. США призывают прислушаться к рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ

Исполняющая обязанности советника по политическим вопросам Лейна Дарнелла Бала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене прокомментировала проведение конституционной реформы в Кыргызстане.

По ее словам, США приветствовали обращение Кыргызстана в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для получения заключения по проекту новой Конституции и высоко оценили совместную работу БДИПЧ с Венецианской комиссией над ним.

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Лейна Дарнелла Бала напомнила, что Конституция — это основа и общее видение организации и будущего страны, договор между народом и правительством, сформированным для службы народу. Поэтому она должна отражать его волю и чаяния.

«Таким образом, процесс разработки и принятия Конституции должен быть справедливым и включать все заинтересованные стороны. Соединенные Штаты обеспокоены неоднократными процедурными нарушениями в процессе подготовки и утверждения проекта Основного закона Кыргызстана, включая игнорирование парламентом обязательного десятидневного срока между чтениями закона, а также сообщениями о запугивании и незаконном голосовании через представителя», — отметила она.

Лейна Дарнелла Бала добавила, что Соединенные Штаты приняли к сведению серьезную озабоченность БДИПЧ и Венецианской комиссии чрезмерно важной ролью президента по отношению к исполнительной власти, местным органам власти и судебной власти. Как отмечается в заключении, страны, входящие в регион ОБСЕ, принимают различные системы правления.

«В Соединенных Штатах действует президентская система — модель, подобную которой стремится установить Кыргызская Республика; однако Конституция США определяет три раздельные ветви власти — исполнительную, законодательную и судебную, каждая из которых действует как сдерживающий и уравновешивающий элемент для других ветвей. Такое разграничение способствует подотчетности и служит гарантией от злоупотребления властью в руководстве страны», — сказала она.

Мы призываем Кыргызскую Республику в соответствии с рекомендациями БДИПЧ и Венецианской комиссии обеспечить соблюдение принципа разделения власти, включая независимую судебную систему. Роль курултая также должна быть определена в Конституции, чтобы четко выделить полномочия и роль парламента. Лейна Дарнелла Бала

Она заявила, что вызывают озабоченность «некоторые ссылки на мораль» и «этические ценности как потенциальные основания для ограничения прав человека и основных свобод».

«Мы разделяем опасения, что эти статьи могут быть использованы для ограничения возможностей по осуществлению прав человека, в том числе прав представителей различных меньшинств и уязвимых слоев населения, что было бы несовместимо с международными обязательствами Кыргызской Республики. Мы также обеспокоены предлагаемым к внесению конституционным положением, которое призывает к финансовой прозрачности политических партий, профсоюзов и общественных объединений. Мы разделяем опасения гражданского общества, что в случае отсутствия ограничений предлагаемое положение может быть использовано для того, чтобы заставить замолчать голоса оппозиции», — подчеркнула и. о. советника по политическим вопросам.

В докладе БДИПЧ/Венецианской комиссии рекомендуется удалить это положение из Конституции. Новый Основной закон должен гарантировать уважение демократических принципов правления, прав человека и основных свобод.

«Мы призываем Кыргызскую Республику серьезно рассмотреть замечания и рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии по улучшению проекта Конституции. Соединенные Штаты Америки подтверждают свою поддержку демократического развития КР», — заключила Лейна Дарнелла Бала.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.

Ранее, добавим, Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовали совместное заключение по проекту новой Конституции Кыргызской Республики. Они раскритиковали предлагаемый вариант. Положения проекта нового Основного закона угрожают необходимому балансу ветвей власти, отметили эксперты. Некоторые его нормы также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.