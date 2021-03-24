В Кыргызстан прибыл директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, визит продлится с 24 по 26 марта. Запланирована встреча с руководством Минздравсоцразвития, ключевыми руководителями сектора здравоохранения и ознакомление с нынешней ситуацией в стране вокруг системы здравоохранения.

«В ходе визита Ханс Клюге посетит организации здравоохранения, а также ознакомится с работой первичной медико-санитарной помощи, противотуберкулезной службы, с успехами внедрения цифровизации в секторе здравоохранения, с работой службы общественного здравоохранения. Будут обсуждены вопросы касательно борьбы с коронавирусной инфекцией, вакцинацией от COVID-19 и другие», — отметили в ведомстве.