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Власть

В Кыргызстан прибыл директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, визит продлится с 24 по 26 марта. Запланирована встреча с руководством Минздравсоцразвития, ключевыми руководителями сектора здравоохранения и ознакомление с нынешней ситуацией в стране вокруг системы здравоохранения.

«В ходе визита Ханс Клюге посетит организации здравоохранения, а также ознакомится с работой первичной медико-санитарной помощи, противотуберкулезной службы, с успехами внедрения цифровизации в секторе здравоохранения, с работой службы общественного здравоохранения. Будут обсуждены вопросы касательно борьбы с коронавирусной инфекцией, вакцинацией от COVID-19 и другие», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187467/
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