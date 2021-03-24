Садыр Жапаров поручил провести дополнительную докапитализацию «РСК Банка»

Садыр Жапаров поручил Министерству экономики и финансов принять меры, направленные на дополнительную капитализацию «РСК Банка». Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем банка Азизбеком Оморкуловым и руководителями других финансовых учреждений — ОАО «Айыл Банк» Уланом Букабаевым и ОАО «Гарантийный фонд» Маликом Абакировым.

Садыру Жапарову рассказали о финансировании проектов и выдаче льготных кредитов за 2020 год и приоритетных планах на 2021-й.

«Айыл Банк» в прошлом году выдал 52 тысячи 43 кредита на 12,8 миллиарда сомов. Это на 779 миллионов больше, чем в 2019-м. Из них 10,3 миллиарда сомов, или 80,4 процента направлены на финансирование проектов в областях страны.

«РСК Банк» выдал 10 тысяч 601 кредит на сумму более 11,6 миллиарда сомов. Это на 3,2 миллиарда больше по сравнению с 2019 годом. Увеличилась доля кредитов, выдаваемых в регионах. Они составили 9 тысяч 206 кредитов, или 86,8 процента от общего количества.

«Гарантийный фонд» выдал 1 тысячу 865 гарантий на сумму более 1 миллиарда сомов.

Руководители финансовых институтов республики сообщили, что большая часть финансирования пришлась на проекты в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей и промышленной отраслях.

Президент обратил внимание, что «Айыл Банк» в 2020-м выдал меньше кредитов в отрасль промышленности, которая является одной из приоритетных сфер и вносит большой вклад в реальный сектор экономики. Он подчеркнул необходимость развития этого направления и увеличения объемов кредитования.

Садыр Жапаров напомнил, что в прошлом году «РСК Банк» почти половину объемов своих кредитов выдал проектам в Бишкеке и Чуйской области. По его мнению, важно сбалансированное распределение кредитных ресурсов по всем областям. Он отметил, что большая часть кредитов и гарантий должна направляться на проекты в областях страны для поддержки предприятий, ориентированных на экспорт, и кластерных проектов. Особое внимание должно быть акцентировано на отраслях реального сектора экономики.

Отмечена важность ускорения развития финансового рынка и процесса его цифровизации, упрощения процедур получения финансовых услуг для граждан и предпринимателей, расширения цифровых банковских услуг в рамках реализации указа о мерах по дальнейшему развитию финансового рынка.