13:43
USD 84.80
EUR 100.90
RUB 1.13
Власть

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект о профилактике правонарушений

В парламенте в третьем чтении принят законопроект о профилактике правонарушений. За документ проголосовало большинство нардепов.

Отметим, инициатива направлена на профилактику нарушений. На местные органы власти возлагается обязанность вместе с милицией проводить разъяснительные работы среди населения. В законопроекте также предлагается организация работы с жертвами преступлений и проведение информационной политики против преступлений. Прописана и роль правительства. Ответственность за профилактику преступлений в стране несет премьер-министр.

Поправки о мерах профилактики преступлений разработаны на шестилетний период. Авторы полагают, что за это время в республике удастся снизить количество правонарушений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187420/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает освободить от ответственности лиц, если они выплатили ущерб
В Кыргызстане с начала года милиционеры совершили больше 97 тысяч выездов
За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 255 преступлений и правонарушений
Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон о выборах
ГУВД: Ночь в Бишкеке прошла без эксцессов
За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 415 преступлений и правонарушений
В Кыргызстане начнут облагать налогом электронные товары
CPJ призывает Жээнбекова отклонить законопроект о манипулировании информацией
Плевок в свободу слова. Депутаты приняли закон о манипулировании информацией
Законопроект о финансировании НКО сняли с рассмотрения парламентского комитета
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;15-19 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 марта
Новая Конституция угрожает балансу ветвей власти. Заключение БДИПЧ ОБСЕ Новая Конституция угрожает балансу ветвей власти. Заключение БДИПЧ ОБСЕ
Грузоперевозки в&nbsp;Казахстан. Водители фур жалуются на&nbsp;дорогие ПЦР-тесты Грузоперевозки в Казахстан. Водители фур жалуются на дорогие ПЦР-тесты
Третья волна COVID-19. В&nbsp;кабмине заговорили о&nbsp;дополнительных мерах защиты Третья волна COVID-19. В кабмине заговорили о дополнительных мерах защиты
Бизнес
Улучшения 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев
В&nbsp;АПЗИ подписано соглашение о&nbsp;партнерстве с&nbsp;компаниями группы &laquo;Чаарат&raquo; В АПЗИ подписано соглашение о партнерстве с компаниями группы «Чаарат»
Компания MegaCom поясняет условия акции &laquo;Весенняя мелодия вместо гудка&raquo; Компания MegaCom поясняет условия акции «Весенняя мелодия вместо гудка»
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
24 марта, среда
13:43
Я боюсь здесь жить. Мальчик из Баткенской области обратился к Садыру Жапарову Я боюсь здесь жить. Мальчик из Баткенской области обрат...
13:38
Рост цен на ГСМ. В парламенте отчитываются чиновники правительства
13:21
В Кыргызстане стартовал третий этап республиканской олимпиады школьников
13:11
На Максата Мамытканова намерен подать в суд бывший сотрудник партии «Чон казат»
13:06
Действуй! Бишкекчане выбирают партию НДПК — в бюллетене под № 15!