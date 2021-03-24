Депутаты в третьем чтении приняли законопроект о профилактике правонарушений

В парламенте в третьем чтении принят законопроект о профилактике правонарушений. За документ проголосовало большинство нардепов.

Отметим, инициатива направлена на профилактику нарушений. На местные органы власти возлагается обязанность вместе с милицией проводить разъяснительные работы среди населения. В законопроекте также предлагается организация работы с жертвами преступлений и проведение информационной политики против преступлений. Прописана и роль правительства. Ответственность за профилактику преступлений в стране несет премьер-министр.

Поправки о мерах профилактики преступлений разработаны на шестилетний период. Авторы полагают, что за это время в республике удастся снизить количество правонарушений.