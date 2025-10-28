Протоколы и постановления по делам о правонарушениях будут направлять онлайн

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.

Он уточняет порядок вручения и направления документов по делам о правонарушениях. Теперь официальные определения, протоколы, постановления и распоряжения могут направлять через государственный портал электронных услуг и мобильное приложение, а также в электронном виде.

Документ считается врученным с момента его личной передачи лицу, в отношении которого ведется производство, либо совершеннолетнему члену его семьи. В целях дополнительного оповещения допускается направление электронных документов на e-mail или посредством SMS, однако такие уведомления не являются официальным вручением.

Порядок доставки электронных документов и информирования по иным каналам связи утвердит кабинет министров. Ему поручено в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие с новым законом.