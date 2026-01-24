Запах алкоголя, попытка побега и штрафстоянка. Ночная поездка на Lexus 570

В ночь на 24 января, около 1.00, сотрудники милиции остановили автомобиль Lexus 570. У водителя выявлены явные признаки алкогольного опьянения, после чего его направили на медицинское освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции Бишкека.

Сотрудники УПСМ заметили подозрительное поведение при управлении транспортным средством. На основании этого водитель направлен в Центр наркологии для прохождения медицинского освидетельствования.

Факт употребления спиртных напитков подтвержден. До экспертизы водитель предпринимал попытки уклониться от установленной процедуры: пытался покинуть медицинское учреждение, отказывался предъявлять документы. Несмотря на это, его личность установлена, и все предусмотренные законом процедуры проведены в полном объеме.

По результатам проверки в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Машина эвакуирована на штрафную стоянку.

Сотрудники милиции в очередной раз напоминают водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и не управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.