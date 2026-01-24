21:19
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Происшествия

Запах алкоголя, попытка побега и штрафстоянка. Ночная поездка на Lexus 570

В ночь на 24 января, около 1.00, сотрудники милиции остановили автомобиль Lexus 570. У водителя выявлены явные признаки алкогольного опьянения, после чего его направили на медицинское освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции Бишкека.

Сотрудники УПСМ заметили подозрительное поведение при управлении транспортным средством. На основании этого водитель направлен в Центр наркологии для прохождения медицинского освидетельствования.

Факт употребления спиртных напитков подтвержден. До экспертизы водитель предпринимал попытки уклониться от установленной процедуры: пытался покинуть медицинское учреждение, отказывался предъявлять документы. Несмотря на это, его личность установлена, и все предусмотренные законом процедуры проведены в полном объеме.

По результатам проверки в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Машина эвакуирована на штрафную стоянку.

Сотрудники милиции в очередной раз напоминают водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и не управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359163/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка
Пьяного водителя без единого документа задержали в Бишкеке
Водитель пил за рулем в центре Бишкека и отказался подчиниться милиции
Пьяный водитель без прав протащил инспектора на капоте и оказался в ИВС
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Увеличение срока до 12 лет за пьяное ДТП. МВД — за, Генпрокуратура — против
В Бишкеке задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от патруля
В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Пьяный водитель в Бишкеке пытался скрыться от милиции и выбросил ключи от авто
Сколько пьяных водителей задержали в Новый год, рассказали в ГУОБДД
Популярные новости
Разжигание межнациональной розни в&nbsp;соцсетях. Кыргызстанца вызвали в&nbsp;ГКНБ Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в&nbsp;соучастии адвоката Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката
ГКНБ пресек крупную схему: 32&nbsp;здания больниц незаконно продали ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали
В&nbsp;Московском районе нашли сгоревшую машину с&nbsp;телами двух человек В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
24 января, суббота
21:03
Запах алкоголя, попытка побега и штрафстоянка. Ночная поездка на Lexus 570 Запах алкоголя, попытка побега и штрафстоянка. Ночная п...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 января: немного потеплеет
20:58
Сыймык Жапыкеев: Политик Кубанычбек Кадыров сегодня вышел из тюрьмы
19:11
Житель Токмока написал книгу о Садыре Жапарове, но не может добиться аудиенции
18:32
В Бишкеке выявили стройплощадки без единого паспорта