11 апреля 2021 года в Кыргызстане пройдут выборы кандидатов в депутаты местных кенешей. Агитационная кампания идет по всей стране. Особое внимание жители уделяют претендентам Бишкекского городского кенеша — будет процветать столица, будет процветать вся республика.

Многие уже определились со своим выбором. Сегодня они делятся своим мнением.

Эльвира Ташбулатова, домохозяйка:

— Я уже решила, что на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша буду голосовать за НДПК, потому что вижу, что в их команде есть опытные люди, знающие проблемы городского хозяйства. Если они будут в составе горкенеша, то, думаю, смогут определиться с основными задачами, которые мэрии нужно решить в первую очередь.

Надеюсь, что будет завершен проект по ремонту тротуаров.

Сергей Воробьев, водитель:

— Я вижу, что в составе НДПК есть бывшие сотрудники мэрии, которые, на мой взгляд, работали совсем неплохо, но в силу известных событий вынуждены были покинуть муниципалитет.

Думаю, что, находясь в горкенеше, депутаты от НДПК смогут направить деятельность мэрии на реализацию всех ранее начатых проектов, в том числе по ремонту дорог.

А то ездить по дорогам нашего города не всегда безопасно.

Бакытбек Исаев, служащий:

— В программе НДПК есть положения о реорганизации работы общественного транспорта. И я буду за них голосовать, поскольку верю, что они смогут реализовать этот проект, на который у городских властей не хватает политической воли.

Действительно, уже давно пора убрать маршрутки из центра Бишкека.

Жыргалбек Койчуманов, безработный:

— Я живу в новостройке. Буду голосовать за НДПК, поскольку они в своей программе четко и со знанием ситуации обозначили проблемы жилмассивов, показали конкретные шаги по их преодолению.

Мне нравится, что НДПК хочет стереть существующую ныне грань между так называемым саманным поясом и городом.

Ведь новостройки — это тоже Бишкек, а мы такие же полноправные жители.

Мирбек Айтбаев, студент:

— Среди кандидатов в депутаты горкенеша от НДПК я вижу немало успешных кыргызстанцев из нового поколения, которые многого добились.

Например, Таалайбек Дайырбеков — предприниматель и топовый менеджер, в которых сегодня так нуждается Бишкек.

Именно молодые и креативные управленцы сегодня нужны столице Кыргызстана. Я считаю, что только такие люди смогут сделать Бишкек современным и развитым городом.

Анна Федорова, пенсионерка:

— Мы, люди старшего поколения, помним, каким красивым, зеленым и светлым городом был Фрунзе. Поэтому нам нравится позиция партии НДПК сохранить все, что досталось Бишкеку от Фрунзе, и приумножить это.

Сделать город современным, но помнить про его историю.

Это очень важно, потому что для нас, горожан, Бишкек — не просто место. Это не просто место и для всех жителей страны. Наша столица должна быть красивой и ухоженной, уютной и комфортной.