Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства

Жогорку Кенеш требует от кабинета министров отчета по регулированию цен на продукты питания. С предложением провести правительственный час на сегодняшнем заседании парламента выступил депутат Акылбек Кемелов.

Он отметил, что экономическая и социальная сферы жизни в стране ухудшаются, чиновникам нужно незамедлительно принимать меры.

«Цены на продукты растут, граница с Китаем до сих пор закрыта. Какие меры принимает правительство? Есть ли у него антикризисный план по пандемии коронавируса? Давайте проведем правительственный час и выслушаем отчет. Премьер-министр ходит и проверяет, вывозят ли мусор. Разве сейчас время мусора?» — возмутился Акылбек Кемелов.

Спикер Талант Мамытов проинформировал коллег, что сегодня вместе с ценами на ГСМ правительство отчитается и по росту цен.