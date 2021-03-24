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Власть

Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства

Жогорку Кенеш требует от кабинета министров отчета по регулированию цен на продукты питания. С предложением провести правительственный час на сегодняшнем заседании парламента выступил депутат Акылбек Кемелов.

Он отметил, что экономическая и социальная сферы жизни в стране ухудшаются, чиновникам нужно незамедлительно принимать меры.

«Цены на продукты растут, граница с Китаем до сих пор закрыта. Какие меры принимает правительство? Есть ли у него антикризисный план по пандемии коронавируса? Давайте проведем правительственный час и выслушаем отчет. Премьер-министр ходит и проверяет, вывозят ли мусор. Разве сейчас время мусора?» — возмутился Акылбек Кемелов.

Спикер Талант Мамытов проинформировал коллег, что сегодня вместе с ценами на ГСМ правительство отчитается и по росту цен. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/187396/
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