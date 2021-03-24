Садыр Жапаров выступил с обращением в честь годовщины мартовской революции

Президент Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам в связи с очередной годовщиной мартовской народной революции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что события 24 марта 2005 года запомнились как одни из важнейших в истории независимого Кыргызстана. В тот день граждане, недовольные властью, прибыли в Бишкек со всей страны и вместе с жителями столицы потребовали аннулирования результатов парламентских выборов и отставки президента. Возмущение кыргызского народа в этот день было связано с рядом негативных явлений — установлением несправедливой власти, беззакония и семейного правления, ставившим личные интересы выше государственных.

«Кыргызский народ всегда был волевым, мужественным и нетерпимым к несправедливости. Какие только события не пережила наша страна за 30 лет независимости! Но, несмотря на политические потрясения и пандемию коронавируса, а также тяжелые потери и экономические трудности, наш народ сохранил свою приверженность политической свободе и демократии. Перед нами стоит цель превратить Кыргызстан в развитую страну. Пусть наши граждане усердно трудятся для этого и не сбиваются с выбранного курса. Пусть на нашей земле всегда будет единство, солидарность и мир!» — обратился президент.