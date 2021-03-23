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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Камчыбек Ташиев вылетел в Ташкент: продолжается работа по делимитации границы

Глава правительственной делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вчера вылетел в Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы.

По данным пресс-службы кабмина, в ходе визита состоится совместное заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Заседание межправительственных делегаций будет проходить с 24 по 25 марта. Узбекистан на переговорах представляет премьер-министр Абдулла Арипов.

Пресс-служба правительства КР отмечает, что во время государственного визита президента Садыра Жапарова в Республику Узбекистан главы двух государств договорились об активизации работ правительственных делегаций, завершить которые планируется в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187233/
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