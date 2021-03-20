Грузоперевозки в Казахстан. Водители фур жалуются на дорогие ПЦР-тесты

Водители большегрузных машин, пересекающих госграницу с Казахстаном, жалуются на постоянные траты на ПЦР-тесты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат парламента Жанар Акаев.

По его словам, водители, которые регулярно ездят в соседнюю страну, каждые три дня сдают ПЦР и большая часть заработанных денег уходит на анализы.

«Обращаюсь к первому вице-премьер-министру Артему Новикову. В государственных лабораториях это стоит 1 тысяча 500 сомов, в частных — более 2 тысяч. Хочу предложить, чтобы водителям, часто выезжающим в Казахстан, сделали 50-процентную скидку на прохождение ПЦР-теста. Надеюсь, вы поручите рассмотреть этот вопрос Минздраву», — написал Жанар Акаев.