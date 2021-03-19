Президент осмотрел медико-реабилитационный комплекс «Ден соолук»

Президент Садыр Жапаров осмотрел медико-реабилитационный комплекс «Ден соолук», расположенный в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор реабилитационного центра Тилек Маткеримова рассказала президенту о деятельности комплекса, предназначенного для восстановления и укрепления здоровья детей и матерей из отдаленных районов страны, сирот и малообеспеченных семей. По проекту комплекс состоит из восьми блоков, в которых должны были разместить несколько отделений: аллергологическое, онкологическое, пульмонологическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическая хирургия, функциональная диагностика и неврологическое. В комплексе также были предусмотрены спальные блоки, клинические лаборатории, пищеблок, прачечная и должен был быть установлен магнитно-резонансный томограф.

Расположение комплекса выбрано с учетом климатических и бальнеологических условий на северном берегу озера Иссык-Куль.

В 2020 году во время вспышки пандемии коронавирусной инфекции реабилитационный комплекс работал как стационар для приема и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Комплекс в свое время не был до конца завершен из-за нехватки финансовых средств. Если ввести его в работу, он сможет одновременно принимать 250 детей с матерями», — отметила Тилек Маткеримова.

Глава государства осмотрел комплекс, ознакомился с необходимым объемом строительных работ, подчеркнув, что в ближайшем будущем средства на проект будут изысканы. Садыр Жапаров отметил важность развития в Иссык-Кульской области медицинского реабилитационного центра, который оказывал бы услуги пациентам круглый год и благотворно влиял на улучшение состояния их здоровья.

Перед госорганами поставлена задача — в оперативном порядке подготовить сметы расходов на капитальную реконструкцию комплекса.