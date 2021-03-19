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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Депутат предлагает наделить акима района дополнительными полномочиями

Депутат парламента Замирбек Эсенаманов предлагает наделить акимов районов дополнительными полномочиями. Он инициирует поправки в законы «О местном самоуправлении» и «О местной государственной администрации».

Акимов предлагается наделить полномочиями представлять местным кенешам кандидатуры для избрания главы айыл окмоту. При этом порядок проведения выборов глав айыл окмоту не изменится. Он регулируется избирательным законодательством. Уточняется, что глава айыл окмоту избирается депутатами на сессии местного кенеша путем тайного голосования.

Право на выдвижение имеют депутаты айыльного кенеша, а также аким района. Главой айыл окмоту может быть дееспособный гражданин, обязательно с высшим образованием и стажем работы на государственной, муниципальной службе или в государственных учреждениях не менее двух лет, владеющий государственным языком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186962/
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