Саудовская Аравия передаст Кыргызстану медицинское оборудование на $500 тысяч

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Саудовской Аравии в Кыргызстане Абдурахмана бин Саида Аль-Жуму по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Садыр Жапаров выразил удовлетворение устойчивым уровнем взаимодействия в сфере политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, выразив надежду на их дальнейшее укрепление.

Он отметил личный вклад Абдурахмана бин Саида Аль-Жумы как первого посла Саудовской Аравии в Кыргызстане в достижение нынешнего уровня двустороннего партнерства — между государствами установлены прочные политические отношения, ведется активная работа по наращиванию культурно-гуманитарного сотрудничества.

Как сказал президент, одним из приоритетных направлений кыргызско-саудовского сотрудничества является развитие торгово-экономических отношений. Он подчеркнул имеющийся реальный потенциал в этой сфере, в то же время отметив небольшой объем торговли из-за отсутствия прямого авиасообщения между двумя странами.

Садыр Жапаров предложил открыть прямой авиамаршрут между двумя государствами для развития торговых связей с Саудовской Аравией.

Он также призвал саудовскую сторону стать партнером в реализации важнейших инвестиционных проектов.

За значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами Садыр Жапаров наградил Абдурахмана бин Саида Аль-Жуму государственной наградой — орденом «Данакер».

Фото пресс-службы президента

Посол передал главе государства слова приветствия от короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдуля Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда.

Абдурахман бин Саид Аль-Жума добавил, что Саудовская Аравия поддерживает вопрос открытия прямого авиасообщения между странами, а также проинформировал о передаче в ближайшее время в виде помощи правительству КР медицинского оборудования на около $500 тысяч.

По итогам встречи стороны договорились провести бизнес-форум и бизнес-ярмарку в Саудовской Аравии в ближайшее время с участием представителей бизнес-сообществ двух государств.