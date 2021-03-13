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Власть

МЧС попросил у Евросоюза 30 миллионов евро для рекультивации хвостохранилищ

Министр чрезвычайных ситуаций попросил Евросоюз выделить Кыргызстану 30 миллионов евро на проведение рекультивационных работ на хвостохранилищах в городе Майлуу-Суу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, министр Бообек Ажикеев встретился с послом, главой представительства Европейского союза в Кыргызстане Эдуардом Ауэром.

На встрече обсуждены вопросы сотрудничества между министерством и союзом.

«В частности, внимание акцентировано на успешной реализации проектов в области реабилитации урановых хвостохранилищ в поселках Шекафтар и Мин-Куш и завершении комплексной оценки воздействия на окружающую среду и технико-экономического обоснования безопасного обращения и рекультивации хвостохранилищ в городе Майлуу-Суу, финансируемыми Европейским союзом и ЕБРР в рамках многостороннего трастового фонда по решению проблем уранового наследия для стран Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эдуард Ауэр выразил удовлетворенность работами, проводимыми специалистами МЧС, и подтвердил готовность Европейского союза продолжить сотрудничество в этом направлении.

Специалисты ЕС в свою очередь тоже рассказали о проводимой работе в области сокращения рисков стихийных бедствий, которая реализуется через Всемирный банк, Управление ООН, а также инициативы по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным вопросам.

«Глава министерства Бообек Ажикеев особо акцентировал внимание на возможности выделения Европейским союзом 30 миллионов евро на проведение рекультивационных работ на хвостохранилищах в Майлуу-Суу», — проинформировали в ведомстве.

Глава представительства ЕС, ответил, что готов положительно рассмотреть этот вопрос.

Уточняется, что на встрече также обсуждены вопросы возможности проведения очередной донорской конференции вкладчиков Многостороннего фонда в Кыргызстане с посещения площадок урановых объектов после проведенных рекультивационных работ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186343/
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