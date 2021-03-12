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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Суд не удовлетворил иск правозащитника против ТИК Бишкека

Административный суд Бишкека не удовлетворил иск Коалиции за демократию и гражданское общество против столичной ТИК.

Суд не нашел нарушений в действиях территориальной избирательной комиссии по приему документов от партий.

Глава ТИК Кайрат Маматов отметил, что все партии сдали бумаги в срок — до 23.59 1 марта. Суд с этим согласился.

«Эрик Ирискулбеков вмешивался в деятельность избирательной комиссии и мешал нам. Главное, напомню, чтобы уполномоченные в срок принесли все документы. Мы закон не нарушали», — сказал Кайрат Маматов.

Однако Эрик Ирискулбеков не согласен с доводами главы ТИК и настаивает на том, что допущены нарушения. Он грозит уголовным разбирательством.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей завершилась. Сегодня началась агитационная кампания.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186332/
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