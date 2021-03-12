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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Изменены схемы избирательных участков в Бишкеке и Оше

ЦИК внесла изменения в схемы и границы некоторых избирательных участков в Оше и Бишкеке. Об этом сообщили в ведомстве.

В Бишкеке в связи с технической ошибкой вносятся изменения в схемы и границы двух избирательных участков — № 1344 и 1345. Из границы последнего выводятся два жилых дома и вводятся в границы первого.

В Оше в целях создания максимальных удобств для лиц с ограниченными возможностями здоровья жилой дом № 18 выводится из границ УИК № 5284. В связи с вводом новых жилых домов в микрорайоне «Анар» в границы этого участка вводятся четыре многоэтажки. На девяти УИК предлагается также внести изменения в связи с превышением установленного показателя числа избирателей (2 тысячи 500. — Прим. 24.kg).

Уточняется, что изменения согласованы с мэриями городов.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей завершена. Сегодня началась агитационная кампания.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186308/
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