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Власть

Садыр Жапаров встретился со спикером законодательной палаты Узбекистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по актуальным темам совместной повестки. Садыр Жапаров подчеркнул, что народы Кыргызстана и Узбекистана издревле жили и развивались бок о бок, а потому традиции добрососедства и взаимоуважения сегодня служат прочной основой для всестороннего сотрудничества.

Он отметил заинтересованность в расширении межпарламентского взаимодействия с Узбекистаном и выразил надежду на то, что перенесенные в связи с пандемией мероприятия, в том числе третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран, состоятся в ближайшее время.

«Садыр Жапаров также подчеркнул, что имеющийся огромный потенциал между странами в торгово-экономической сфере не раскрыт в полной мере. Поэтому кыргызская сторона готова к совместной работе по созданию благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынки двух стран. Президент выразил уверенность, что в случае необходимости парламент Узбекистана внесет свой вклад в создание благоприятных законодательных условий для данного процесса», — рассказали в пресс-службе.

Нурдинжон Исмоилов отметил, что рад возможности встретиться с президентом Кыргызстана и обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Он добавил, что знает Садыра Жапарова как истинного патриота своей страны и человека с сильной политической волей. Нурдинжон Исмоилов подчеркнул, что восхищен решительностью глав двух государств, выраженной в рамках двусторонних переговоров.

Он особо подчеркнул, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев открыл новые возможности для динамичного развития межпарламентских связей с соседними странами, в том числе и с Кыргызстаном. Нурдинжон Исмоилов заверил, что нижняя палата парламента Узбекистана приложит все усилия для содействия реализации договоренностей, достигнутых между странами на высшем уровне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186236/
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