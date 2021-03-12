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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. На участках вывешены контрольные списки избирателей

Контрольные списки избирателей на выборы депутатов местных кенешей вывешены на 2 тысячах 273 избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, число избирателей в контрольных списках составляет 3 миллиона 308 тысяч 813 человек.

Избиратели могут уточнить свои персональные данные в списках до 27 марта 2021 года. Сделать это можно на государственном портале избирателей «Тизме», а также на своем избирательном участке. Его номер и адрес можно получить, позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН — номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатные).

«В случае обнаружения любой ошибки или неточности в списке избирателей необходимо до 27 марта обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению. При подаче заявления на избирательном участке избиратель обязательно проходит биометрическую идентификацию», — отметили в ЦИК.

В список избирателей на выборах депутатов местных кенешей включаются члены местного сообщества — города, айыльного аймака.

Членство в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте гражданина. Для включения в список избирателей и участия в выборах депутатов местных кенешей адрес регистрации места жительства должен соответствовать указанному адресу/записи в чипе места жительства в паспорте.

Пройти биометрическую регистрацию или актуализировать свои паспортные данные можно в органах Государственной регистрационной службы (ЦОН, паспортные столы и отделы ЗАГС).

Выборы депутатов местных кенешей пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.

Ссылка: https://24.kg/vlast/186207/
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