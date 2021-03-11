Он должен поправить ситуацию. Раиса Атамбаева надеется на Садыра Жапарова

Супруга бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева надеется на грамотность Садыра Жапарова. Об этом она рассказала в интервью казахстанским журналистам.

На вопрос, как она оценивает нынешнего главу государства, Раиса Атамбаева сказала, что после октябрьских событий 2020 года Садыр Жапаров и бывший президент Алмазбек Атамбаев были в равных позициях, однако первого объявили главой страны, а второго опять отправили в тюрьму.

«Алмаз Шаршенович и он (Садыр Жапаров. — Прим. 24.kg) вышли из тюрьмы в один день. Они были в равных позициях, но он почему-то себя или его объявили и. о. президента, а Алмаза Шаршеновича через пять дней сразу вернули в тюрьму. Вот несостыковочка получается, если говорить образно. Но я думаю, что человек (Садыр Жапаров) должен поправить эту ситуацию», — отметила она.