13:37
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Юристы и правозащитники требуют от парламента вернуться в правовое поле

Юристы и правозащитники возмущены нарушением процедур при принятии законопроекта о назначении референдума по проекту новой редакции Конституции. Они обратились к спикеру парламента Таланту Мамытову и депутатам.

В открытом письме Динары Ошурахуновой, Бегаим Усеновой, Эркина Убышева, Айнуры Усупбековой, Нургуль Абдыкеримовой, Таттыбубу Эргешбаевой, Сании Токтогазиевой, Чолпон Джакуповой и организаций, которые они представляют, говорится, что не было проведено общественное обсуждение в течение месяца и нарушены процедуры внесения законопроекта в Жогорку Кенеш для рассмотрения. Эксперты напоминают: инициирование подобного проекта закона осуществляется на основании сопроводительного письма, которое должно быть подписано не менее чем 80 нардепами.

«Однако депутаты-инициаторы сами сообщили, что не подписывали такое письмо. Согласно их разъяснениям, они расписались на пустом листе в ноябре прошлого года для размещения первоначального проекта на общественное обсуждение. Кроме того, в числе инициаторов указано несколько парламентариев, уже не являющихся депутатами либо находящихся под стражей», — указано в обращении.

Читайте по теме
Обсуждение Конституции. Дастан Бекешев просит коллег не идти на преступление

Юристы возмущены: текст проекта Конституции по-прежнему недоступен для народа Кыргызстана. Не было также получено заключение Конституционной палаты Верховного суда, и не проведены парламентские слушания. Были также грубо нарушены процедуры голосования при одобрении документа в первом чтении.

«Общественность Кыргызстана призывает депутатов Жогорку Кенеша вернуться в правовое поле и обеспечить соблюдение всех установленных законодательством процедур изменения Конституции. Считаем важным напомнить депутатам, что указанные правила имеют более высокую юридическую силу, чем другие законы, к примеру, Уголовный или Гражданский кодекс. Нарушение процедурных требований откроет возможность различным политическим силам для отмены Конституции в будущем, что может нести в себе риски хронической нестабильности», — говорится в письме.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком 2 марта.

3 марта депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля. Сегодня голосование по проекту не состоялось.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185950/
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
Голосование по проекту о назначении референдума депутаты перенесли на завтра
Обсуждение Конституции. В парламенте спорят депутаты из-за Садыра Жапарова
Обсуждение Конституции. Дастан Бекешев просит коллег не идти на преступление
Если что поменяем. Депутат предложил обсудить Конституцию с Садыром Жапаровым
Спикер не смог ответить на замечание о голосовании за отсутствующих депутатов
Референдум. Кампания может обойтись в 200-300 миллионов сомов
Законопроект о референдуме внесли в повестку с нарушением регламента ЖК
Агитаторы смогут подать заявки сразу после назначения даты референдума
Проект Конституции, который будет вынесен на референдум, не изменялся
Референдум. Форма № 2 останется для милиционеров и членов избирательных комиссий
Популярные новости
Прожить на&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на&nbsp;ярмарку и&nbsp;изучил цены Прожить на 5 тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на ярмарку и изучил цены
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 марта
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
Бизнес
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
В&nbsp;Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ &laquo;Медиа-Лига&nbsp;&mdash; 2021&raquo; В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
Весенний драйв стартовал! Участвуй в&nbsp;розыгрыше трех авто и&nbsp;200&nbsp;смартфонов! Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше трех авто и 200 смартфонов!
10 марта, среда
13:33
Юристы и правозащитники требуют от парламента вернуться в правовое поле Юристы и правозащитники требуют от парламента вернуться...
13:32
В школах могут появиться тьюторы для сопровождения детей с инвалидностью
13:29
Ташиева вместо Пушкина. Идею о переименовании улицы депутаты не поддержали
13:28
В ГРС извинились за задержку с выдачей биометрических загранпаспортов
13:24
В Бишкеке задержали мужчин, вымогавших деньги под видом сотрудников ГКНБ