Юристы и правозащитники требуют от парламента вернуться в правовое поле

Юристы и правозащитники возмущены нарушением процедур при принятии законопроекта о назначении референдума по проекту новой редакции Конституции. Они обратились к спикеру парламента Таланту Мамытову и депутатам.

В открытом письме Динары Ошурахуновой, Бегаим Усеновой, Эркина Убышева, Айнуры Усупбековой, Нургуль Абдыкеримовой, Таттыбубу Эргешбаевой, Сании Токтогазиевой, Чолпон Джакуповой и организаций, которые они представляют, говорится, что не было проведено общественное обсуждение в течение месяца и нарушены процедуры внесения законопроекта в Жогорку Кенеш для рассмотрения. Эксперты напоминают: инициирование подобного проекта закона осуществляется на основании сопроводительного письма, которое должно быть подписано не менее чем 80 нардепами.

«Однако депутаты-инициаторы сами сообщили, что не подписывали такое письмо. Согласно их разъяснениям, они расписались на пустом листе в ноябре прошлого года для размещения первоначального проекта на общественное обсуждение. Кроме того, в числе инициаторов указано несколько парламентариев, уже не являющихся депутатами либо находящихся под стражей», — указано в обращении.

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Юристы возмущены: текст проекта Конституции по-прежнему недоступен для народа Кыргызстана. Не было также получено заключение Конституционной палаты Верховного суда, и не проведены парламентские слушания. Были также грубо нарушены процедуры голосования при одобрении документа в первом чтении.

«Общественность Кыргызстана призывает депутатов Жогорку Кенеша вернуться в правовое поле и обеспечить соблюдение всех установленных законодательством процедур изменения Конституции. Считаем важным напомнить депутатам, что указанные правила имеют более высокую юридическую силу, чем другие законы, к примеру, Уголовный или Гражданский кодекс. Нарушение процедурных требований откроет возможность различным политическим силам для отмены Конституции в будущем, что может нести в себе риски хронической нестабильности», — говорится в письме.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком 2 марта.

3 марта депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля. Сегодня голосование по проекту не состоялось.