Референдум. Форма № 2 останется для милиционеров и членов избирательных комиссий

Форма № 2 на референдуме останется для сотрудников правоохранительных органов и членов избирательных комиссий. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, подготовка к плебисциту начнется со дня подписания указа о его назначении. «На местных выборах и референдуме будет два списка избирателей. Но проголосовать смогут только те, кто сдал биометрику, и по месту прописки. Никаких открепительных талонов и смены избирательных адресов. Последнее применяется только по отношению к милиционерам, дежурившим на участках в день выборов, и для членов УИК, ТИК и ЦИК. Что касается остальных избирателей, то работа со списками также начнется с момента назначения даты всенародного голосования. То есть за 20 календарных дней до 11 апреля можно будет вносить корректировки в перечень голосующих. Окончательный список должен быть подготовлен не позднее 2 апреля», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил — явка на местные выборы и референдум будет подсчитана отдельно. Плебисцит считается состоявшимся, если на участки пришли не менее 30 процентов избирателей.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком.

Профильный комитет принял обновленную редакцию Основного закона. Депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля.