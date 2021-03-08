Премьер посетил дом для пожилых и поздравил бабушек. Что попросили у чиновника

Премьер-министр Улукбек Марипов в Международный женский день 8 Марта посетил Бишкекское социальное стационарное учреждение для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По данным пресс-службы кабмина, глава правительства сердечно поздравил женщин, проживающих в учреждении, с весенним праздником, пожелав им крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, сил и вдохновения.

Фото пресс-службы правительства

Он также передал поздравления от имени президента Садыра Жапарова.

«Женщины испокон веков занимали особое почетное место в семье, создавая уют и красоту в доме, воспитывая и формируя в детях самые высокие морально-нравственные качества, мудростью и добротой меняя мир вокруг себя к лучшему. В этом зале сегодня собрались мудрые, творческие, талантливые женщины. Вы много сил и энергии отдали во благо развития страны. Низкий вам поклон! Вы все — наши матери, мы все — ваши дети, вы не одиноки! Каждый из нас должен любить и уважать своих родителей, проявлять заботу о них и внимание! Я искренне хотел бы, чтобы детских домов и домов для престарелых не было, дети и пожилые люди должны жить в семье, в любви и заботе. В подрастающем поколении мы должны воспитывать уважение к старшим, родителям. Мы должны работать так, чтобы ваша жизнь стала лучше», — сказал Улукбек Марипов.

Обитательницы дома для пожилых попросили Улукбека Марипова быть справедливым и честным премьер-министром и достойно служить стране.

Для постояльцев у чиновника попросили палки для скандинавской ходьбы. Он пообещал их передать.

Улукбек Марипов подарил дому для пожилых бытовую технику.