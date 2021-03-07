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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. На мандаты горкенеша Бишкека претендуют 2 тысячи кандидатов

На мандаты депутатов Бишкекского городского кенеша претендуют 2 тысячи 10 человек. Об этом 24.kg сообщил глава столичной территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, именно столько претендентов значится в списках кандидатов, поданных политическими партиями.

«Это не окончательная цифра. Точное количество будет известно после окончания регистрации списков», — отметил Кайрат Маматов.

Глава ТИК добавил, что изначально пакет документов сдали 27 политических партий, но впоследствии «Элдик» отказалась от участия в выборах.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185694/
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