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Власть

В 2021 году все компоненты цифровизации должны быть интегрированы в ГТС и ГНС

В 2021 году все компоненты цифровизации должны быть интегрированы и полностью введены в работу с соответствующими аналитическими системами. Об этом премьер-министр Улукбек Марипов сказал на заседании по обсуждению вопросов цифровизации налоговых и таможенных процедур.

Он отметил не совсем удовлетворительную работу по цифровизации таможенной сферы и подчеркнул, что на этот аспект будет сделан особый упор.

«Цифровизация налоговых и таможенных процедур начата несколько лет назад, и в этом вопросе мы достигли определенного результата. Но вместе с тем имеются ряд упущений и недостатки в работе. Необходимо в оперативном порядке провести все мероприятия по цифровизации этих процедур с учетом важности исключения коррупционных рисков и увеличения поступлений в бюджет, защиты добросовестных налогоплательщиков и населения от контрафактной продукции, сокращения доли теневой экономики и увеличения предоставления электронных государственных услуг», — сказал он.

Улукбек Марипов отметил и важность возобновления работы координационного совета по цифровизации налоговых и таможенных процедур на системной основе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185691/
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