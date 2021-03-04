Госкомиссия по «Кумтору» изучит и расходование денег, выделенных в разные фонды

Государственная комиссия по проверке деятельности горнорудной компании «Кумтор» поделилась на четыре группы. Об этом 24.kg сообщил член комиссии, депутат Жогорку Кенеша Замирбек Эсенаманов.

По его словам, комиссия решила проверить все соглашения, начиная с 1992 года.

«Мы работаем в четырех группах, кто-то проверяет соглашения, кто-то экологические аспекты, ведутся работы по технической части. Я в группе проверки запасов руды с самого начала работы рудника. Кроме того, проверим и все фонды, которые создали на деньги «Кумтора», — заявил он.

Депутаты намерены завершить работу за три месяца.