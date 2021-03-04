13:19
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.15
Власть

Госкомиссия по «Кумтору» изучит и расходование денег, выделенных в разные фонды

Государственная комиссия по проверке деятельности горнорудной компании «Кумтор» поделилась на четыре группы. Об этом 24.kg сообщил член комиссии, депутат Жогорку Кенеша Замирбек Эсенаманов.

По его словам, комиссия решила проверить все соглашения, начиная с 1992 года.

«Мы работаем в четырех группах, кто-то проверяет соглашения, кто-то экологические аспекты, ведутся работы по технической части. Я в группе проверки запасов руды с самого начала работы рудника. Кроме того, проверим и все фонды, которые создали на деньги «Кумтора», — заявил он.

Депутаты намерены завершить работу за три месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185400/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
Деньги от «Кумтора». Миллионы долларов потратили не по назначению
Садыр Жапаров объяснил, почему комиссию по Кумтору возглавил Акылбек Жапаров
Депутатская комиссия по проверке работы «Кумтора» стала государственной
В состав депутатской комиссии по проверке работы «Кумтора» вошли 12 депутатов
В парламенте предлагают в очередной раз проверить работу «Кумтора»
В «Кумтор Голд Компани» заявили, что площадь рудника не менялась с 2009 года
Адвокат: Обвинение о наличии 100 квартир с Мухаммедкалыя Абылгазиева снято
Трагедия в Борскооне 1998 года. Суд вынес решение
Правительству предлагают провести переговоры, чтобы продлить работу Кумтора
Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и «Центерра» на Кумторе
Популярные новости
Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у&nbsp;Казахстана и&nbsp;Узбекистана Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана
Митинг в&nbsp;Оше в&nbsp;поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из&nbsp;депутатов пришел Митинг в Оше в поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из депутатов пришел
Садыр Жапаров прибыл в&nbsp;Нур-Султан. Кто его встретил Садыр Жапаров прибыл в Нур-Султан. Кто его встретил
Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на&nbsp;его физическое устранение Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на его физическое устранение
Бизнес
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; надежный сервис по&nbsp;приему онлайн-платежей для вашего бизнеса «О!Деньги» — надежный сервис по приему онлайн-платежей для вашего бизнеса
Отпразднуйте День ак&nbsp;калпака вместе с&nbsp;MegaCom Отпразднуйте День ак калпака вместе с MegaCom
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 800 сервисов и&nbsp;моментальные переводы на&nbsp;карты! Кошелек «О!Деньги»: оплата более 800 сервисов и моментальные переводы на карты!
12+&nbsp;Спасибо, что растете вместе с&nbsp;нами. С&nbsp;днем рождения, Ошка! 12+ Спасибо, что растете вместе с нами. С днем рождения, Ошка!
4 марта, четверг
13:12
Финансовая полиция опечатала магазин Gergert Sport Финансовая полиция опечатала магазин Gergert Sport
13:04
Для зараженных COVID-19 свободны 318 коек в медучреждениях Бишкека
13:00
Еще три человека скончались от отравления алкоголем в Аксыйском районе
12:55
Гульбару Калиеву привлекут к уголовной ответственности. Судьи дали согласие
12:51
В ГСБЭП рассказали подробности задержания сотрудников милиции