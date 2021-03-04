Депутаты вспомнили о COVID-19. Предлагают изменить формат рукопожатия

На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша депутат Самат Ибраев напомнил коллегам о коронавирусной пандемии. Депутат выступил за соблюдение санитарных норм.

Самат Ибраев пожаловался, что ему приходится в день здороваться с пятью сотнями людей.

«Коронавирус усиливается в некоторых странах. Поэтому нам надо соблюдать санитарные нормы. Это должно быть на контроле у главы государства. Мне, например, в день приходится здороваться с пятью сотнями людей. Мы, кыргызы, очень гостеприимный народ, стараемся никого не обижать. Но надо изменить формат рукопожатия», — сказал он.