Гражданские активисты возмущены нарушением процедур при назначении референдума

Граждане Кыргызстана крайне обеспокоены поспешным принятием проекта Конституции и вынесением документа на референдум 11 апреля. Об этом говорится в совместном заявлении представителей гражданского общества, правозащитников и СМИ.

Отмечается, что Конституция является основным законом страны, который затрагивает интересы каждого гражданина, поэтому требуется неукоснительное соблюдение всех норм, связанных с ее принятием.

Предложенный проект Конституции принимается с нарушением, без широкого общественного обсуждения, без права депутатов Жогорку Кенеша вносить поправки, без финансовой экспертизы со стороны правительства КР, без заключения Конституционной палаты Верховного суда КР.

«Проект Основного закона страны, подготовленный конституционным совещанием, нуждается в серьезной доработке и включении предложений и рекомендаций, озвученных представителями гражданского общества, медиасектора и профессиональных сообществ. Предложения организаций гражданского общества, независимых юристов, Независимого союза журналистов, граждан республики не были учтены конституционным совещанием и не включены в текст проекта», — говорится в заявлении.

Юристы отмечают, что внесенный в ЖК проект Конституции содержит коллизии, поскольку одни статьи документа противоречат другим. Ряд пунктов противоречит международным обязательствам, которые взяла на себя Кыргызская Республика.

«Конституционное совещание из-за узости состава не смогло разработать проект, который поддержали бы граждане страны. В связи с этим необходимо отложить принятие проекта Конституции на более поздний срок, чтобы дать время доработать документ и избежать ошибок прошлого», — заявляют эксперты.

Гражданское общество, медиа, профессиональные сообщества готовы предложить свою помощь парламенту и организовать широкое обсуждение проекта Конституции по всей республике. Они также поддерживают инициативу депутатов, которые призывают отложить принятие противоречивого проекта Конституции и не проводить референдум в апреле.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в ЦИК.

Отметим, вчера профильный комитет принял обновленную редакцию Основного закона. Сегодня депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля.