18:49
USD 84.81
EUR 101.79
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Гражданские активисты возмущены нарушением процедур при назначении референдума

Граждане Кыргызстана крайне обеспокоены поспешным принятием проекта Конституции и вынесением документа на референдум 11 апреля. Об этом говорится в совместном заявлении представителей гражданского общества, правозащитников и СМИ.

Отмечается, что Конституция является основным законом страны, который затрагивает интересы каждого гражданина, поэтому требуется неукоснительное соблюдение всех норм, связанных с ее принятием.

Предложенный проект Конституции принимается с нарушением, без широкого общественного обсуждения, без права депутатов Жогорку Кенеша вносить поправки, без финансовой экспертизы со стороны правительства КР, без заключения Конституционной палаты Верховного суда КР.

«Проект Основного закона страны, подготовленный конституционным совещанием, нуждается в серьезной доработке и включении предложений и рекомендаций, озвученных представителями гражданского общества, медиасектора и профессиональных сообществ. Предложения организаций гражданского общества, независимых юристов, Независимого союза журналистов, граждан республики не были учтены конституционным совещанием и не включены в текст проекта», — говорится в заявлении.

Юристы отмечают, что внесенный в ЖК проект Конституции содержит коллизии, поскольку одни статьи документа противоречат другим. Ряд пунктов противоречит международным обязательствам, которые взяла на себя Кыргызская Республика.

«Конституционное совещание из-за узости состава не смогло разработать проект, который поддержали бы граждане страны. В связи с этим необходимо отложить принятие проекта Конституции на более поздний срок, чтобы дать время доработать документ и избежать ошибок прошлого», — заявляют эксперты.

Гражданское общество, медиа, профессиональные сообщества готовы предложить свою помощь парламенту и организовать широкое обсуждение проекта Конституции по всей республике. Они также поддерживают инициативу депутатов, которые призывают отложить принятие противоречивого проекта Конституции и не проводить референдум в апреле. 

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в ЦИК.

Отметим, вчера профильный комитет принял обновленную редакцию Основного закона. Сегодня депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/185329/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Загадка дня. Компьютеры отсутствующих депутатов на время голосования отключают
За референдум проголосовал депутат, находящийся в СИЗО
Один за всех. Как депутаты голосовали за назначение референдума
Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект о назначении референдума
В парламенте нашли инициаторов проекта новой Конституции
Народ лишили права увидеть текст Конституции. Юристы требуют опубликовать проект
Еще один депутат парламента отказался от авторства нового проекта Конституции
Депутат Айгерим Бейшембиева отказалась от авторства проекта новой Конституции
В законопроекте о референдуме стоят подписи умершего и нардепа, сидящего в СИЗО
Депутаты требуют открытого обсуждения нового проекта Конституции в парламенте
Популярные новости
Кыргызстанцы, родившиеся c&nbsp;1940 по&nbsp;1945&nbsp;год, будут получать пособие Кыргызстанцы, родившиеся c 1940 по 1945 год, будут получать пособие
Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента
Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у&nbsp;Казахстана и&nbsp;Узбекистана Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана
Митинг в&nbsp;Оше в&nbsp;поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из&nbsp;депутатов пришел Митинг в Оше в поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из депутатов пришел
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 800 сервисов и&nbsp;моментальные переводы на&nbsp;карты! Кошелек «О!Деньги»: оплата более 800 сервисов и моментальные переводы на карты!
12+&nbsp;Спасибо, что растете вместе с&nbsp;нами. С&nbsp;днем рождения, Ошка! 12+ Спасибо, что растете вместе с нами. С днем рождения, Ошка!
Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и&nbsp;услуг в&nbsp;режиме онлайн Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и услуг в режиме онлайн
Акция для женщин: кредитки по&nbsp;сниженным ставкам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;! Акция для женщин: кредитки по сниженным ставкам в «Бакай Банке»!
3 марта, среда
18:43
В ближайшее время по республике откроются новые ЦОНы в формате open space В ближайшее время по республике откроются новые ЦОНы в ...
18:39
Загадка дня. Компьютеры отсутствующих депутатов на время голосования отключают
18:30
4 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
Мандарины и лампочки на 340 тысяч сомов. Пограничники задержали контрабанду
18:14
За референдум проголосовал депутат, находящийся в СИЗО