Не удивили. Авторы новой Конституции за проведение референдума 11 апреля

Референдум по принятию проекта новой редакции Конституции предлагается провести 11 апреля. С предложением сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам выступил один из авторов документа Бактыбек Турусбеков.

По его словам, референдум предлагается провести одновременно с выборами в местные кенеши.

Ранее была опубликована дорожная карта по принятию проекта Основного закона, где указаны сроки и дата проведения обсуждения и заседания профильного комитета Жогорку Кенеша. В ней также предлагалось провести референдум 11 апреля.

Теперь уже полноправный президент Садыр Жапаров ранее также не раз заявлял о принятом решении — референдум пройдет 11 апреля. То есть депутаты сейчас оформляют лишь формальные процедуры.