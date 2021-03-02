Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление

Президент Садыр Жапаров и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров приняли совместное заявление. Об этом сообщает его пресс-служба.

В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Они отмечают важность совместной реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 27 ноября 2019 года.

В условиях продолжающейся пандемии также отметили важность активизации совместных усилий по борьбе с коронавирусом. Кыргызская сторона выразила признательность Казахстану за содействие и готовность оказывать поддержку и посильную помощь, в том числе гуманитарного характера.

Признавая необходимость соблюдения эпидемиологических требований, президенты отмечают важность принятия согласованных мер для свободного передвижения и транзита граждан и транспортных средств по территории двух государств.

Подтверждают особую значимость дальнейшего расширения двусторонних отношений в области торгово-экономического сотрудничества, обеспечения роста и диверсификации структуры взаимной торговли товарами и услугами.

Главы стран подчеркивают необходимость всестороннего расширения деловых связей, направленных на реализацию кооперационных проектов в промышленности, гидроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, недропользовании, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе, в сфере логистики, дорожно-транспортной инфраструктуре и банковской сфере.

Кыргызстан выразил поддержку приоритетам председательства Казахстана в ЕАЭС. В этом контексте стороны отмечают важность формирования единых подходов в рамках евразийской экономической интеграции, в том числе в проработке мер, направленных на раскрытие потенциала в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, общих рынков товаров, услуг, капитала и труда.

Обсудили возможности дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала государств, а также реализации совместных проектов в сфере цифровизации и обмена информацией, в том числе в области оказания госуслуг.

В целях раскрытия потенциала приграничного сотрудничества стороны подтверждают заинтересованность в проведении кыргызско-казахского Первого межрегионального форума.

Правительствам поручено ускорить создание логистического центра на кыргызско-казахской государственной границе для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров через территорию Кыргызстана и Казахстана в условиях единого экономического пространства.

Выразили взаимную заинтересованность в конструктивном сотрудничестве по экологической и энергетической безопасности стран Центральной Азии и комплексному использованию водно-энергетических ресурсов на основе стратегического партнерства, доверия, добрососедства, равноправия и учета интересов друг друга.

Стороны также едины во мнении о необходимости продолжения конструктивного диалога в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, ССТГ, ОИС и других международных организаций.

Президенты отметили значимость планируемого в 2021 году в Кыргызстане Первого экономического форума Европейский Союз — Центральная Азия, который будет способствовать более устойчивому развитию экономик государств Центральной Азии.

Обратили внимание на важность наращивания совместных усилий в вопросах борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, другими вызовами и угрозами международной безопасности на двустороннем и многостороннем уровнях.

Учитывая культурно-историческую и языковую общность двух народов, подтверждают приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта и других областях. Стороны намерены продолжить реализацию совместных образовательных и научно-технических программ.

Отметили важность предстоящих юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия независимости Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

Выразили готовность содействовать проведению совместных телевизионных проектов, выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия.

Подчеркнули особую значимость договоренностей об установлении памятников Манасу и Чингизу Айтматову в Нур-Султане, а также Абаю Кунанбаеву в Бишкеке в ближайшее время.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь казахский народ за оказанное гостеприимство и в целях дальнейшего развития всестороннего сотрудничества пригласил главу Казахстана посетить Кыргызстан с ответным визитом в удобное для него время.