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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в Ошский горкенеш

Партия «Элдик» отказалась от участия в выборах в Ошский городской кенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.

По его словам, документы партия отозвала сегодня. Ранее от участия отказалась «Ата Журт».

Таким образом, список участников по состоянию на 1 марта выглядит так:

  • «Тилектештик»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним»;
  • «Республика»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185026/
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