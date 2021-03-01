Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в Ошский горкенеш

Партия «Элдик» отказалась от участия в выборах в Ошский городской кенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.
По его словам, документы партия отозвала сегодня. Ранее от участия отказалась «Ата Журт».
Таким образом, список участников по состоянию на 1 марта выглядит так:
- «Тилектештик»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним»;
- «Республика»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.