Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Садыра Жапарова с визитом в Турцию

Состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках стратегического партнерства.

В ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил за помощь, оказанную народу Кыргызстана в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году.

Реджеп Тайип Эрдоган еще раз поздравил Садыра Жапарова с официальным вступлением в должность президента, а также пригласил его посетить Турцию с визитом.

Садыр Жапаров пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Кыргызстан.

Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.