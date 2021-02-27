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Власть

Жители Оша онлайн могут отслеживать управление муниципальными землями и зданиями

Жители Оша онлайн могут отслеживать управление муниципальными землями и зданиями. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города.

По ее данным, в южной столице прошли общественные слушания по цифровизации муниципальных объектов. Состоялась презентация автоматизированной системы управления УМС (АСУ УМС) и онлайн-карты.

Система предназначена для автоматизации функций задач, направленных на управление имуществом различных уровней муниципальной собственности. Она разработана в сотрудничестве с Ошским филиалом ОО «МЦ Интербилим» при техническом сопровождении государственного предприятия «Инфосистема».

На интерактивной карте АСУ УМС можно визуально просмотреть все объекты, которые относятся к управлению.

«Через функцию фильтрации можно также найти свободные или занятые объекты через встроенную поисковую систему. На карточке объекта также будет информация о его статусе (свободно или занято), номер договора, адрес и целевое назначение объекта, срок аренды объекта, сумма аренды, указанная по договору», — говорится в сообщении.

В мэрии считают, что АСУ поможет внедрить антикоррупционные механизмы в управление муниципальной собственности.

Отслеживать управление муниципальными землями и зданиями в Оше можно по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184831/
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