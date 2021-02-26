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Власть

Депутат предлагает создать фонд, занимающийся благотворительностью

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает создать государственный фонд, занимающийся благотворительностью. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
 
По его словам, число граждан, обращающихся за помощью в сборе денег на медицинские операции, увеличилось. «Просят репостнуть личные истории, прийти на концерт, купить вещи или просто дать денег.
Я не в состоянии помочь всем и каждому, хотя по возможности стараюсь помогать. Поэтому еще в 2016 году я предложил решить проблему на государственном уровне. Мною был разработан проект постановления ЖК, которым поручалось правительству создать благотворительный фонд при Минсоцразвития. Я предлагал, чтобы фонд мог размещать социальную рекламу во всех СМИ с историями о нуждающихся в медицинских операциях. Каждый желающий помочь мог бы на сайте фонда выбрать, кому нужно помочь и в каком размере. Но мое постановление тогда отклонили. Депутаты посчитали, что нужно быть гордыми», — отметил нардеп.

Благотворительных фондов много, но государственный фонд обладал бы монопольным правом на проведение лотерей, сбор анонимных пожертвований через смс-сообщения, электронные кошельки и иными законными способами.

Дастан Бекешев
Парламентарий считает, что необходимость в фонде назрела вновь, и он решил повторно инициировать проект «Государственная филантропия». «Теперь я предлагаю этот фонд пополнять не только вышеперечисленными способами, но и переориентировать средства Фонда оздоровления трудящихся. Понимаю, Федерация профсоюзов взвоет. Никому не хочется отказываться от 280 миллионов сомов в год. Но чем тратить на старые пансионаты общественного объединения, лучше эти деньги потратить на здоровье наших нуждающихся граждан», — написал Дастан Бекешев.
 
Инициатор полагает, что со стороны Федерации профсоюзов начнется атака и возможно выливание «чернухи», поскольку «отказываться от жирного пирога там никто не намерен».
Ссылка: https://24.kg/vlast/184790/
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