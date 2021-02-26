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Власть

В бюджет Бишкека не заложили средства на возвращение ссуды от республики

В бюджет Бишкека не заложили средства на возвращение ссуды от республики. Об этом стало известно на очередной сессии БГК.

Напомним, в прошлом году мэрия Бишкека получила ссуду из республиканского бюджета, чтобы выплатить учителям заработные платы и отпускные. Дефицит возник из-за того, что в 2019 году в Кыргызстане повысили учителям заработную плату, а городской казне не закладывали этих средств. Столичные власти сразу обратились в правительство с просьбой заложить в госбюджет средства для города в виде целевых трансфертов. Но в итоге решено выделить ссуду.

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Начальник горфинуправления мэрии Умутжан Аманбаев отметил, что средства на возвращение ссуды — 744 миллиона сомов — не заложены в бюджете. «Сейчас Минфином проводится работа о переводе ее в целевой трансферт», — отметил он.

Депутат Таалайбек Сариев поинтересовался, что будет делать мэрия, если эти средства не переведут в трансферт. Умутжан Аманбаев отметил, что у муниципалитета есть планы о постепенном переводе финансирования заработных плат учителей в республиканский бюджет.

«Этот вопрос не решается уже не первый год», — отметил Таалайбек Сариев.

Отметим, что за счет местного бюджета заработную плату выплачивают только сотрудникам столичных образовательных организаций, остальные получают из средств республиканского. Как отметили в Министерстве образования и науки, остальным работникам образовательных учреждений отпускные выплачены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184751/
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В бюджет Бишкека не заложили средства на возвращение ссуды от республики