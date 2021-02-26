Депутаты БГК традиционно опаздывают на сессию. На этот раз на один час

Сегодня запланирована сессия Бишкекского городского кенеша, где будут утверждать бюджет столицы. Однако заседание, которое должно было начаться в 9.00, до сих пор не началось. Депутаты традиционно опаздывают.

Регистрацию прошли 19 депутатов, для кворума необходимо 22.

Фото 24.kg. Депутаты БГК традиционно не могут собраться на сессию

Отметим, что всего в повестке дня пять вопросов. Депутаты БГК заслушают проект бюджета столицы на 2021-й, вопросы о предоставлении списков кандидатур для доукомплектования резервов УИК, внесении изменений в постановления БГК об утверждении бюджета на 2019-2020 годы, отчет об исполнении за 2019-й.

Напомним, 18 февраля в Бишкеке прошли общегородские бюджетные слушания. На них сообщили, что общий объем доходов местного бюджета города на 2021 год прогнозируется в размере 10 миллиардов 230 миллионов 993,6 тысячи сомов.