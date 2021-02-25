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Власть

Садыр Жапаров и Михаил Мишустин обсудили инвестиционное сотрудничество КР и РФ

Президент Садыр Жапаров сегодня встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены приоритетные направления двусторонней повестки, в том числе торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Кыргызстана и России. Михаил Мишустин отметил искреннюю заинтересованность в выводе двусторонних отношений на новый высокий уровень, наполнении его хорошим содержанием и проектами.

Он подчеркнул, что по линии правительства сейчас приоритетное внимание уделяется совместной борьбе с пандемией коронавируса. Это способствует стабилизации эпидемиологической ситуации в Кыргызстане. Михаил Мишустин также отметил, что Россия остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Кыргызстана, и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся восстановить прежний уровень торговых отношений, объем которых снизился из-за пандемии COVID-19.

Он обратил внимание на позитивную деятельность межправительственной комиссии Кыргызстана и России и Российско-Кыргызского фонда развития.

Садыр Жапаров отметил, что на встрече с Владимиром Путиным достигнута договоренность о продолжении укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений, сложившихся между Кыргызстаном и Россией. Он особо подчеркнул, что Кыргызстан и Россию связывают не только общность культуры и истории, но и современные политические и торгово-экономические связи, в связи с чем выразил стремление к раскрытию в полном объеме всего имеющегося потенциала между двумя странами.

По итогам встречи стороны выразили готовность к наращиванию двустороннего взаимодействия, особенно торгово-экономического сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184663/
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