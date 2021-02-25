Переболевшим коронавирусом медикам Панфиловского района не выплатили компенсации

Медики Панфиловского района, которые переболели коронавирусной инфекцией, не получили компенсации. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Бактыбек Райымкулов.

По его словам, правительство обязалось выплатить деньги медикам, которые заразились COVID-19 на работе, но многие переболевшие не получили выплаты.

«Эти медики работали в красной зоне и переболели коронавирусом. Они собрали все документы и передали. Компенсацию выплатили только шестерым. Почему так происходит?» — задался вопросом нардеп.



