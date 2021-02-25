11:38
USD 84.62
EUR 102.96
RUB 1.15
Власть
Сюжет: COVID-19

Переболевшим коронавирусом медикам Панфиловского района не выплатили компенсации

Медики Панфиловского района, которые переболели коронавирусной инфекцией, не получили компенсации. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Бактыбек Райымкулов.

По его словам, правительство обязалось выплатить деньги медикам, которые заразились COVID-19 на работе, но многие переболевшие не получили выплаты.

«Эти медики работали в красной зоне и переболели коронавирусом. Они собрали все документы и передали. Компенсацию выплатили только шестерым. Почему так происходит?» — задался вопросом нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184582/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
На кыргызско-узбекской границе граждане дважды сдают тест на COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 112,5 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека
В Кыргызстане коронавирусом болеют 686 человек, 95 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 66 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 091
ЮНЕСКО: Закрытие школ может привести к росту безграмотности в бедных странах
В следственных изоляторах зараженных COVID-19 регистрировали как болеющих ОРВИ
Для зараженных COVID-19 свободны 289 коек в медучреждениях Бишкека
В Бишкеке на карантин закрыли школу. Там выявили COVID-19 у детей и учителей
Только пятая часть кыргызстанцев носит маски и соблюдает дистанцию
Популярные новости
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
Смешные и&nbsp;красивые. Известные политики о&nbsp;том, где и&nbsp;как они служили в&nbsp;армии Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по&nbsp;содержанию Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в&nbsp;Москву литерным самолетом Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в Москву литерным самолетом
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
25 февраля, четверг
11:35
Вице-мэр заявила, что созыв БГК завтра завершает работу. В горкенеше опровергли Вице-мэр заявила, что созыв БГК завтра завершает работу...
11:34
Хватит травить народ! Депутат призывает кабмин регулировать качество продуктов
11:29
ГКНБ просит посольство США содействовать в розыске Аскарбека Шадиева
11:27
В ГРС «воскресили» мертвого мужчину, чтобы переоформить его машину
11:17
В Чуйской области задержаны грабители. Нападали на женщин ночью и душили их