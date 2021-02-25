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Власть
Сюжет: COVID-19

На кыргызско-узбекской границе граждане дважды сдают тест на COVID-19

При пересечении кыргызско-узбекской границы на КПП «Кызыл-Кыя» граждане вынуждены дважды сдавать тест на COVID-19. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Сайдолимджан Джураев.

По его словам, справка на коронавирус у узбекской стороны стоит 800 сомов, у кыргызской — 1,5 тысячи сомов.

«Каждый человек вынужден платить 2,5 тысячи сомов. На обратном пути то же самое, если даже вернулись через несколько часов, сначала платят Узбекистану, потом Кыргызстану. Для сельских граждан это большие расходы. Надо сделать так, чтобы стороны признали справки и не пришлось сдавать два раза анализы», — предложил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184579/
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