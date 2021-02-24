Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в Москву литерным самолетом

Сегодня начался первый официальный визит нового президента Кыргызстана в Россию. Садыр Жапаров улетел в Москву на литерном самолете, несмотря на то что госбюджет испытывает большие трудности.

Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек объяснила 24.kg, почему в первую официальную поездку глава государства отправился, взяв литерный борт.

По ее словам, действительно, перелет на литере несколько дороже и, вероятно, из-за дефицита бюджета это выглядит как неоправданные расходы. Но обычным рейсовым самолетом президент не воспользовался из-за пандемии коронавируса и большой делегации.

«К тому же это первый зарубежный визит. Было бы странно, если бы он полетел обычным рейсом», — сказала Галина Байтерек.

Пресс-секретарь рассказала, что в аэропорту Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Затем мы приехали в Кремль, сдали ПЦР-тест. У всех членов нашей делегации результат отрицательный. С минуты на минуту начнутся переговоры Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным», — уточнила Галина Байтерек.

Как ранее сообщалось, запланированы двусторонние встречи Садыра Жапарова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Ожидается также встреча с бизнес-сообществом РФ, соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.