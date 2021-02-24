18:48
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Власть

Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в Москву литерным самолетом

Сегодня начался первый официальный визит нового президента Кыргызстана в Россию. Садыр Жапаров улетел в Москву на литерном самолете, несмотря на то что госбюджет испытывает большие трудности.

Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек объяснила 24.kg, почему в первую официальную поездку глава государства отправился, взяв литерный борт.

По ее словам, действительно, перелет на литере несколько дороже и, вероятно, из-за дефицита бюджета это выглядит как неоправданные расходы. Но обычным рейсовым самолетом президент не воспользовался из-за пандемии коронавируса и большой делегации.

«К тому же это первый зарубежный визит. Было бы странно, если бы он полетел обычным рейсом», — сказала Галина Байтерек.

Пресс-секретарь рассказала, что в аэропорту Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Затем мы приехали в Кремль, сдали ПЦР-тест. У всех членов нашей делегации результат отрицательный. С минуты на минуту начнутся переговоры Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным», — уточнила Галина Байтерек.

Как ранее сообщалось, запланированы двусторонние встречи Садыра Жапарова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Ожидается также встреча с бизнес-сообществом РФ, соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184510/
просмотров: 1960
Версия для печати
Материалы по теме
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом прибыл в Москву
Садыр Жапаров рассказал российским СМИ о предстоящей вакцинации в Кыргызстане
«Коммерсант»: Визит Садыра Жапарова в Россию воспринимают как смотрины
Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом вылетел в Россию
Отстрел собак. Французская актриса Брижит Бардо обратилась к Садыру Жапарову
Садыр Жапаров подписал указ о порядке доставки умерших за рубежом кыргызстанцев
Камчыбек Ташиев и Улан Ниязбеков получили генеральские звания
Си Цзиньпин пригласил Садыра Жапарова в Китай
Россия предоставит Кыргызстану $5,2 миллиона для борьбы с оборотом наркотиков
Популярные новости
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
К&nbsp;третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав К третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав
Смешные и&nbsp;красивые. Известные политики о&nbsp;том, где и&nbsp;как они служили в&nbsp;армии Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-19 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-19 февраля
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
24 февраля, среда
18:44
Конституционная палата: Нельзя без судебной проверки задерживать на 48 часов Конституционная палата: Нельзя без судебной проверки за...
18:30
25 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Под стражу в СИЗО. В Бишкеке задержали мужчину за кражу мобильного телефона
18:16
Бишкек баатыр — основатель столицы. Горожанин возмущен надписью на монументе
18:04
Комитет ООН признал бывшего таможенника Фирусхана Фазиева жертвой пыток