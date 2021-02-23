Садыр Жапаров подписал указ об увольнении в запас и очередном призыве

Президент Садыр Жапаров подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил и других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте — мае 2021 года.

«Уволить в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной службы.

Призвать на срочную военную службу в Вооруженные силы, другие воинские формирования и государственные органы КР, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте — мае 2021 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва», — говорится в указе.

Правительству поручено определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.