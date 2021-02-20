К третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков заявил на заседании Республиканского оперативного штаба, что контроль за объемом запаса медикаментов в организациях здравоохранения и за ценами в аптеках должен быть абсолютный.

По его словам, последние дни вызывает настороженность ухудшение динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число заболевших превышает число выздоровевших.

«На сегодня ситуация стабильная, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Озабоченность вызывает ситуация в Кеминском и Иссык-Атинском районах Чуйской области. Необходимо усилить контроль со стороны руководителей регионов, организаций здравоохранения за эпидемиологической ситуацией на местах. Акцентируйте внимание на сезонные случаи заболеваний ОРВИ и бактериальной пневмонией. Контроль за объемом запаса медикаментов в организациях здравоохранения, мониторинг запаса лекарств и цен на них в аптеках по всей стране должен быть абсолютный и на регулярной основе. Эпидемиологическая ситуация в каждом районе должна быть под особым контролем. Мы будем контролировать ситуацию в каждой районной больнице и по готовности завершения ремонтных работ открывать дополнительные инфекционные отделения», — сказал Артем Новиков.

Подготовленный Минздравом план по подготовке к третьей волне COVID-19 не отражает реальных потребностей на местах. Артем Новиков

По его словам, необходимо кардинально переработать план с тем, чтобы каждый район страны мог в течение одного, максимум двух дней развернуть в организациях здравоохранения дополнительный коечный фонд, обеспечить готовность систем подачи жидкого кислорода, привлечь дополнительных медицинских специалистов, а также необходимый запас лекарств и препаратов в соответствии с новым клиническим протоколом лечения.

Как сообщили представители Министерства здравоохранения и социального развития, ведется работа в этом направлении. На первом этапе, согласно плану, подготовят 3 тысячи 500 коек, из которых свыше 500 коек — в палатах интенсивной терапии, дополнительно еще развернут 3 тысячи 400 мест.

В ходе заседания штаба отмечено, что информация в СМИ о массовых случаях захоронения детей из-за пневмонии в Ошской области не подтвердилась.

Артем Новиков поручил профильному ведомству в трехдневный срок разработать и направить во все организации здравоохранения клиническое руководство по дифференциальной диагностике коронавирусной и других видов пневмонии.

По итогам заседания ведомству также поручено:

в недельный срок совместно с департаментом лекарственных средств и медицинских изделий доработать с поставщиками фармацевтической продукции план бесперебойных поставок лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты согласно четвертому клиническому руководству по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, с определением их ответственности в случаях срыва оговоренных сроков поставок;

усилить контроль за складывающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, а также контроль по другим серьезным заболеваниям;

совместно с Министерством образования и науки провести информационную кампанию по добровольной вакцинации против гриппа и ОРВИ в школах;

совместно с Министерством экономики и финансов в недельный срок внести информацию по прогнозной дате возможного наступления третьей волны коронавирусной инфекции на территории страны с указанием прогнозного количества зарегистрированных случаев.

Полномочным представителям правительства в областях поручено постоянно отслеживать ситуацию по наличию запасов лекарственных средств и медицинских изделий в аптеках на вверенных территориях, а также проводить мониторинг цен на них. Полпредов также обязали в недельный срок представить информацию о соблюдении временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в детских садах и школах республики.