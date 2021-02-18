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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Еще слаб. У главы ГКНБ закружилась голова, но он продолжил встречу с баткенцами

За контрабанду в Баткене личную ответственность будет нести начальник регионального управления ГКНБ. Об этом на встрече с жителями Ак-Сайского сельского округа сообщил председатель ведомства Камчыбек Ташиев.

Отвечая на вопрос местного жителя, он отметил, что контрабандный груз на кыргызско-таджикской границе будет пресекаться.

«Каждый груз должен идти только через таможню. Он должен быть зарегистрирован, и должны быть выплачены все налоги. За контрабанду ГСМ ответит лично начальник регионального управления ГКНБ. Если надо, он будет ночевать на границе», — сказал Камчыбек Ташиев.

Главе ГКНБ также пожаловались на то, что военнослужащие Таджикистана, несмотря на предупреждение и незавершенный процесс демаркации границ, ведут строительные работы на неописанном участке вблизи села Капчыгай, при этом закрывая путь к пастбищу, которым пользуются баткенцы.

«Мы соседей призываем к миру и согласию. Они должны придерживаться достигнутых соглашений. Но если они не будут уважать нас, то мы в состоянии дать адекватный ответ. Мы тоже знаем, где и что прикрыть», — заявил он.

Во время встречи у Камчыбека Ташиева закружилась голова. Он продолжил отвечать на вопросы, присев на стул. Отметим, что он только сегодня вернулся в Кыргызстан из Германии, где перенес операцию на сердце. 

Камчыбек Ташиев пообещал жителям Баткена, что сегодня же, как вернется в Бишкек, встретится с президентом Садыром Жапаровым и передаст ему жалобы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183927/
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