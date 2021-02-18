С приходом нового мэра может измениться и бюджет столицы. Об этом на общегородских бюджетных слушаниях заявил спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров.

Отметим, что после презентации доходов и расходов городской казны жители стали жаловаться на существующие проблемы с канализацией, транспортом, состоянием дорог, на отсутствие детских площадок и другое.

Жаныбек Абиров отметил, что из-за пандемии многие объекты не вошли в титульный список капитального ремонта и строительства. «Я далек от того, чтобы давать обещания, что мы где-то что-то сделаем. Есть проблемы с бюджетом. Но, с другой стороны, бюджет — это план со стороны муниципалитета. Он может меняться. Наш созыв завершает работу, в апреле пройдут выборы, потом придет новый мэр со своей программой. Скорее всего, он будет вносить изменения в бюджет со своей точки зрения в соответствии со своей программой», — сказал он.

Напомним, что общий объем доходов местного бюджета Бишкека на 2021 год прогнозируется в размере 10 миллиардов 230 миллионов 993,6 тысячи сомов.