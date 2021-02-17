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Власть

Узбекистан вел работы на границе по подписанным прежними властями документам

Узбекская сторона проводила инженерные работы на границе по документам, которые были подписаны прежними властями. Об этом заявили в отделе информационной политики аппарата президента.

Там напомнили, что 16 августа 2017 года утвержден протокол № 31. Тогда главой делегации был премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Этот протокол включили в соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанном 5 сентября 2017 года Алмазбеком Атамбаевым.

«Нынешняя власть сейчас проводит переговоры по оставшимся ранее несогласованным участкам госграницы. На сегодня не подписано соглашение ни по одному метру земли», — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Боз-Адыр (Баткенская область) узбекская сторона установила электрический столб. Местные жители выразили недовольство. В итоге после переговоров столбы были демонтированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183804/
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