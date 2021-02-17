Местные выборы. Махинации с массовой пропиской избирателей исключены

На предстоящих выборах в местные кенеши исключены махинации с массовой пропиской.

Как сообщил 24.kg председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов, в столице проголосовать смогут только те, кто имеет городскую прописку.

«При этом прописать в квартире или частном доме более 100 человек не получится. Законом предусмотрена норма, согласно которой единовременно запрещается прописывать 10 и более человек. Мы уже начали формировать список избирателей. Предварительно, он включает в себя 414 тысяч человек», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что окончательные списки во всех городах и аймаках, где пройдут выборы, будут сформированы до 1 апреля.

Напомним, 11 апреля состоятся местные выборы в 448 кенешей — 28 городских и 420 айыльных.