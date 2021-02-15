Запрет на экспорт скота. Кабмин призывают решить вопрос: фермеры терпят убытки

Необходимо отменить решение правительства о запрете на экспорт скота. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике и водным ресурсам сообщил депутат Бейшеналы Нурдинов.

По его словам, из-за решения чиновников фермеры терпят убытки.

«В сфере сельского хозяйства нельзя принимать подобные решения. Из-за запрета теперь растет контрабанда», — сказал нардеп.

Ранее кабмин ввел запрет на вывоз отдельных видов животных и сельскохозяйственных товаров. Будучи министром сельского хозяйства, Тилек Токтогазиев объяснил, почему введен запрет на вывоз скота. По его словам, одной из главных причин запрета экспорта скота является резкое сокращение маточного поголовья.

Новый глава профильного ведомства Аскарбек Жаныбек пообещал подумать, как решить вопрос.