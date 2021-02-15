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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. ЦИК утвердит текст избирательного бюллетеня до 22 марта

ЦИК утвердит текст избирательного бюллетеня до 22 марта. Об этом сообщил Центризбирком.

По его данным, изготовят бюллетени не позднее 1 апреля и доставят на избирательные участки до 9 апреля.

Если референдум по принятию проекта новой Конституции состоится в один день с кампанией в местные кенеши, то бюллетени должны быть готовы до 1 апреля включительно и до 9-го — поступить на УИК.

Если гражданин хочет проголосовать досрочно вне помещения, он должен направить заявление не позднее 8 апреля. Само голосование пройдет в день тишины — 10 апреля.

Местные выборы состоятся 11 апреля в 448 местных кенешах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183385/
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