Местные выборы. ЦИК утвердит текст избирательного бюллетеня до 22 марта

ЦИК утвердит текст избирательного бюллетеня до 22 марта. Об этом сообщил Центризбирком.

По его данным, изготовят бюллетени не позднее 1 апреля и доставят на избирательные участки до 9 апреля.

Если референдум по принятию проекта новой Конституции состоится в один день с кампанией в местные кенеши, то бюллетени должны быть готовы до 1 апреля включительно и до 9-го — поступить на УИК.

Если гражданин хочет проголосовать досрочно вне помещения, он должен направить заявление не позднее 8 апреля. Само голосование пройдет в день тишины — 10 апреля.

Местные выборы состоятся 11 апреля в 448 местных кенешах.